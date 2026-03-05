Didem Balçın'dan oyunculuk üzerine çok özel sözler! "80 yaşıma kadar..."
Oyuncu Didem Balçın özel yaşamında dikkat ettiği konular ve yaş aldıkça önem vermeye başladığı konulara ilişkin açıklamada bulundu. Balçın özellikle oyunculuk serüveni hakkında da önemli sözler sarf etti.
Didem Balçın, yaşın getirdiği özgürlükten bahsetti. Oyuncu, 'Önceden kırılmasınlar diye düşünürdüm, şimdi önce ben kırılmayayım diyorum' ifadelerini kullandı. Balçın, 80 yaşına kadar oynamaya devam edebileceğini belirtti.
Oyuncu “Katılıyorum. Yaş aldıkça istediklerini yapabilme gücüne erişiyorsun. Önceden ‘Kimse kırılmasın’ diye düşünürdüm. Şimdi ‘Önce ben kırılmayayım’ diyorum” dedi. Deniz Çakır’ın “Kadın oyuncuların raf ömrü var” açıklamasının hatırlatılması üzerine Balçın, böyle düşünmediğini belirterek “Ben raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Gücüm ve sağlığım yettiği sürece 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim. Benim için sıkıntı yok” diye konuştu.
Balçın “Tiyatro yapan aç kalır mı?” sorusuna da yanıt verdi: “Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Tiyatronun parası bereketlidir ve hayatımı çok güzel yaşadım. Hayattan ne bekliyorsunuz, önemli olan bu. Dizide oynarken son model arabaya binerim, tiyatro yaparken dolmuşa binerim. Hayat o anda ne gerektiriyorsa onu yaparım.”
DİDEM BALÇIN KİMDİR?
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. istanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya’da düzenlenen Miss Beauty’de Türkiye’yi temsil etti. TRT Radyosu’nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.