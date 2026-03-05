Didem Balçın'dan oyunculuk üzerine çok özel sözler! "80 yaşıma kadar..."

Oyuncu “Katılıyorum. Yaş aldıkça istediklerini yapabilme gücüne erişiyorsun. Önceden ‘Kimse kırılmasın’ diye düşünürdüm. Şimdi ‘Önce ben kırılmayayım’ diyorum” dedi. Deniz Çakır’ın “Kadın oyuncuların raf ömrü var” açıklamasının hatırlatılması üzerine Balçın, böyle düşünmediğini belirterek “Ben raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Gücüm ve sağlığım yettiği sürece 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim. Benim için sıkıntı yok” diye konuştu.