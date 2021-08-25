Didem Arslan'ın Show Tv'deki 'Kürtçe konuşma' çıkışına tepki yağıyor!

SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, programda canlı yayına telefonla bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterip "Ben Kürtçe'den anlarım. Türkçe konuşun. Burası Türkiye. Doğu dili ile konuşmayın. Herkes anlasın ne konuştuğunuzu" deyince sosyal medyada bu çıkışıyla yerden yere vuruldu. Didem Arslan Yılmaz Twitter'da 'Kürtçe' hashtag'iyle TT oldu.