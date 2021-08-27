Didem Arslan'da 'yok artık' dedirten olay 'Karım 'Dayım diye sevgilisini eve aldı'
SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme programında dizi senaryolarını aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamı eve aldığını, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca dayım dediği kişiyle başbaşa kaldığını iddia ederek isyan etti.
Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu...
"Dayım" dediği Osman meğer...
Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.
Mutfakta başbaşa yakalamış!
Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta başbaşa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.
'Çay kahve içer içmez uyuyordum'
Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın başbaşa kaldığını iddia etti.