Didem Arslan Yılmaz'ı hiç böyle görmedik çıldıracağım dedi çıldırdı bas bas bağırdı

Show TV'deki Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programı inanılmaz anlara sahne oldu. Didem Arslan kelimenin tam anlamıyla çıldırdı. İzmir Emniyeti başta olmak üzere verdi veriştirdi. Didem Arslan'ı hiç böyle görmediniz desek yeridir.

Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programında ortalık çok fena karıştı. Ünlü sunucu da sonunda öyle bir çileden çıktı ki yayında hem bağırdı, hem isyan etti hem ağlama noktasına geldi. Sevgilisi olan kızları evinde zorla tutup fuhuş yaptırmakla suçlanan dövmeci Ali Borazan iddialar sonrasında ilk kez canlı yayına bağlanıp anneyle yüzleşti. Evli ve bir çocuk annesi Özlem'i evinde zorla tutmakla itham edelin Ali Borazan, genç kadına şiddet uygulayıp zorla madde verdiği söyleniyordu. Özlem'in 9 aylık çocuğunun cinsel organında sigara söndürdüğü öne sürülen Ali Borazan canlı yayına bağlandı ama Özlem'i yayına çıkartmadı ve göstermedi. Israrlara rağmen Ali Borazan 'Özlem benim eşim çıkarmıyorum' deyince Didem Arslan Yılmaz kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Ali Borazan yayını terkederken Didem Arslan Yılmaz canlı yayında ağzına geleni saydı emniyet birimlerine de sitem etti.

-Sen kimsin ya... Kadınların biri geliyor biri gidiyor fuhuş yapılıyor. Sayın İzmir emniyet müdürü bana kendi rızasıyla orada kalıyor diyorsunuz. O kadın kendi rızasıyla kalıyorsa kameraların karşısına geçip ben bu adamı seviyorum kendi rızamla kalıyorum demez mi? Ben çıldıracağım ya... Şu anda kadını göstermiyor. 9 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Orasına burasına sigara basmışlar. Cinsel organında sigara söndürmüşler ben söylerken çok kötü oluyorum. Yazık ya... Burası kabus evi. Ali Borazan karşısında benim de can güvenliğim yok. Tehdit edip kapattı. Bir zahmet evine gidip o kadınla bir konuşur musunuz? Bu yayını ben İzmir emniyetine yapıyorum. Başka kismeye yapmıyorum.