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Didem Arslan Yılmaz'dan koronavirüs isyanı

Habertürk'ün ünlü ekran yüzlerinden Didem Arslan Yılmaz, bir markette alışveriş yaptığı sırada yaşananları anlattı. Yılmaz, duyarsızlığı Bakan Fahrettin Koca'ya şikayet etti.

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Habertürk'ün ünlü ekran yüzü Didem Arslan Yılmaz, bir markette yaşadığı olayı sosyal medya hesabı twitter'dan duyurdu.

Ağzını kapamadan birkaç kez öksüren bir kadını uyardığını; ancak kadının kendisini suçladığını söyleyen Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek duruma isyan etti.

İşte Didem Arslan Yılmaz'ın o paylaşımı;

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