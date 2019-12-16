Didem Arslan Habertürk

Cem Küçük: Erdoğan karşıtı biri seçilirse yargılanırız

İstanbul Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

Sefirin kızı konusu nedir Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?

Sefir ne demek sefir kime denir TDK ne anlama geliyor açıkladı