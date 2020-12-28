Diabate ile ipler kopuyor: Kadro dışıydı bu kez kenti terk etti

Trabzonspor'da Bilal ve Plaza ile birlikte 17 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin izinsiz olarak kentten ayrıldığı öğrenildi.

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Bordo-mavililerin sezon başında Leicester City'den 1 milyon 573 bin 170 Euro fesih bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadığından dolayı kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate'nin, izinsiz olarak kentten ayrıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından verilen bireysel antrenman programına uymadan izinsiz kenti terk eden Diabate'nin Fransa'ya gittiği öğrenildi. Diabate'nin Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olduğu bilinirken devre arası yolların ayrılması planlanıyordu.

Diabate'ye transfer görüşmeleri yapması noktasında yönetimden izin verildiği ancak oyuncunun buna rağmen izinsiz olarak Trabzon'dan ayrıldığı ifade edildi.

7 maçta oynadı golü yok sözleşme 2023'e kadar

Trabzonspor forması ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 maçta forma giyen ve 232 dakika sahada kalıp gol katkısı veremeyen 25 yaşındaki Malili oyuncunun, bordo-mavili takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.