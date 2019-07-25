DGS sonuçları saat 10.00- 14 arası açıklanıyor ÖSYM TC ile sonuç sorgulama

Önlisans ve 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin merakla beklediği gün gelip çattı. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını bugün açıklıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.