DGS sonuçları saat 10.00- 14 arası açıklanıyor ÖSYM TC ile sonuç sorgulama
2019 yılı DGS sonuçları bugün açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.
Önlisans ve 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin merakla beklediği gün gelip çattı. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını bugün açıklıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.
2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını açıklandığı an internethaber.com'de yer alacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.
DGS Sonuçları Sorgulama ekranı
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? : 2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça internethaber olarak sizlere duyuracağız vereceğiz.