DGS sonuçları 2019 ÖSYM açıklanıyor nereden bakılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN: 2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça internethaber olarak sizlere duyuracağız vereceğiz.