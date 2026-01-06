Devrim Özkan'dan yeni aşk hamlesi! Görüntüleri olay oldu...
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından özel hayatıyla yeniden magazin gündemine oturdu. Ayrılık sonrası ilk kez gece hayatında görüntülenen Özkan, erkek arkadaş grubuyla objektiflere takıldı ve dikkat çeken bir detay herkesin kafasını karıştırdı.
Son dönemde Yeraltı dizisinin çekimleriyle yoğun bir tempo yaşayan Devrim Özkan, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı paparazzilere yakalandı. Güzel oyuncu, erkek arkadaşlarından oluşan bir grupla birlikte yemek yedikten sonra aracına binerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına nazikçe yanıt veren Özkan, "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, onları gezdiriyorum. Birlikte yemek yedik" diyerek gece gezmesinin masum olduğunu belirtti.
ERKEK ARKADAŞI YÜZÜNÜ GİZLEDİ!
Ancak geceye damgasını vuran detay, Özkan'ın yanındaki erkek arkadaşlardan birinin sürekli yüzünü gizlemeye çalışması oldu. Kameralara yakalanmamak için çaba sarf eden bu gizemli isim, yeni sevgili iddialarını alevlendirdi.
Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın ilişkisi, defalarca ayrılık ve barışma haberleriyle magazin dünyasını meşgul etmişti. Çift, en son kesin bir ayrılık kararı almış ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Uruguaylı futbolcu Torreira, bir programda eski sevgilisi hakkında duygusal sözler sarf ederek, "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. O çok güzel bir kadın ve onunla inanılmaz anlar yaşadık" demiş, ayrılığın kariyer yoğunluğundan kaynaklandığını vurgulamıştı.
Bu itirafın üzerinden kısa süre geçmesine rağmen Özkan'ın gece gezmesindeki gizemli detay, "Acaba yeni bir aşk mı var?" sorularını beraberinde getirdi.