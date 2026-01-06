Devrim Özkan'dan yeni aşk hamlesi! Görüntüleri olay oldu...

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın ilişkisi, defalarca ayrılık ve barışma haberleriyle magazin dünyasını meşgul etmişti. Çift, en son kesin bir ayrılık kararı almış ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı. Uruguaylı futbolcu Torreira, bir programda eski sevgilisi hakkında duygusal sözler sarf ederek, "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. O çok güzel bir kadın ve onunla inanılmaz anlar yaşadık" demiş, ayrılığın kariyer yoğunluğundan kaynaklandığını vurgulamıştı.