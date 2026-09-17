Devrim Özkan'dan sosyal medya hamlesi! Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu
Bir dönem sosyal medyada samimi olan Devrim Özkan ile Hafsanur Sancaktutan arasında takip krizi yaşandı. Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Özkan'ın, oyuncunun eski sevgilisi Sancaktutan'ı takipten çıkması dikkat çekti.
Bir dönem sosyal medyada samimi olan Devrim Özkan ile Hafsanur Sancaktutan arasında takip krizi yaşandı. Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Özkan'ın, oyuncunun eski sevgilisi Sancaktutan'ı takipten çıkması dikkat çekti. Gelişmenin ardından Sancaktutan'ın X hesabından yaptığı “Bazı tesadüfler fazla düzenli” paylaşımı ise gönderme olarak yorumlandı.
Devrim Özkan ile Hafsanur Sancaktutan arasında sosyal medyada yaşanan bir takip değişikliği, magazin gündeminde yeni bir tartışma başlattı.
Bir dönem samimi oldukları bilinen iki oyuncudan Özkan'ın, Sancaktutan'ı takip etmeyi bıraktığı fark edildi. Bu gelişmenin ardından Sancaktutan'ın X hesabından yaptığı paylaşım ise zamanlaması nedeniyle dikkat çekti.
TAKİPTEN ÇIKMA HAMLESİ GÜNDEM OLDU
“Yeraltı” dizisinde Deniz Can Aktaş ile partner olan Devrim Özkan'ın, bir dönem sosyal medyada samimi olduğu Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıktığı görüldü.
Özkan'ın rol arkadaşı Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir konuşulurken Sancaktutan'ın da Aktaş'ın eski sevgilisi olması, takipten çıkma hamlesinin sosyal medyada tartışılmasına neden oldu.
Konu X'te gündeme gelirken Devrim Özkan'a yönelik tepkiler de geldi. Ancak Özkan'ın Sancaktutan'ı neden takip etmeyi bıraktığına ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN İMALI PAYLAŞIM
Takipten çıkma haberlerinin konuşulduğu saatlerde Hafsanur Sancaktutan, X hesabından kısa bir mesaj yayımladı.
Oyuncu, paylaşımında “Bazı tesadüfler fazla düzenli” ifadelerini kullandı.
Sancaktutan'ın sözleri, zamanlaması nedeniyle Devrim Özkan'ın takipten çıkma hamlesine gönderme olarak yorumlandı.
Ancak oyuncu, paylaşımının kime veya hangi olaya yönelik olduğunu açıklamadı.