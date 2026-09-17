Devrim Özkan'dan sosyal medya hamlesi! Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu

Bir dönem sosyal medyada samimi olan Devrim Özkan ile Hafsanur Sancaktutan arasında takip krizi yaşandı. Deniz Can Aktaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Özkan'ın, oyuncunun eski sevgilisi Sancaktutan'ı takipten çıkması dikkat çekti. Gelişmenin ardından Sancaktutan'ın X hesabından yaptığı “Bazı tesadüfler fazla düzenli” paylaşımı ise gönderme olarak yorumlandı.