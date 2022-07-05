Devletten milyonlarca kişiye bayram harçlığı! Başvurular başladı! 750 lira...

Başvuru nasıl yapılıyor?

Aile Destek Programı’na başvuruda bulunabilmek için iki seçenek bulunmaktadır. İlk olarak E-Devlet sistemi üzerinden bunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifresi olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmelidirler.