Devletten milyonlarca kişiye bayram harçlığı! Başvurular başladı! 750 lira...
750 liraya kadar para desteği bayram öncesi hesaplara yatacak. Aile Destek Programı ile düşük gelirli ailelere çeşitli destekler sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Desteği Programı’nı açıklamıştı. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Kurban Bayramı’ndan önce başvuruların başlayacağını ve 750 TL kadar ödeme yapılacağını belirtti. İşte Aile Destek Programı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Aile Destek Programının detaylarını aktarmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bu kapsamda 750 liraya kadar bir yardım yapılacağını belirtti. Başvurular Açık Kapı ve E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...
Devletten bayram harçlığı
Şu anda herhangi bir şekilde sosyal yardım parası alınsa dahi bayram harçlığı başvurusu gerçekleştirilebiliyor. 2023 yılının Mayıs ayında sona ermesi planlanan Kurban Bayramı destekleri de bu hafta içerisinde yapılacak.
Başvuru nasıl yapılıyor?
Aile Destek Programı’na başvuruda bulunabilmek için iki seçenek bulunmaktadır. İlk olarak E-Devlet sistemi üzerinden bunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifresi olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmelidirler.
Başvuru şartları neler?
Bayram harçlığı başvuru şartları şöyle sıralanmaktadır: - T.C. vatandaşı olmak - Mavi kart sahibi olmamak - 18 yaşından büyük olmak - Türkiye’de ikamet etmek.