Devletin vatandaşa karşılıksız verdiği 15 destek! Çok az kişi biliyor işte o destekler...
Sosyal devlet olmanın gereği olarak kamu kurumları ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Bu kapsamda devletin vatandaşa karşılıksız verdiği 15 destek var. O destekleri derledik...
Yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene, başkasının bakımına muhtaç olanlara ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler...
Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün.
2022 aylığı
Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.
Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmez. Yaşlılara 763 lira, engellilere 609-914 lira arasında ödeme yapılıyor.
3294 sayılı yardım
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 TL, erkek çocukları için 45 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 75 TL, erkek çocukları için 55 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.