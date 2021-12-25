Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlandı! Ayten Yavaşca: Yarım gitti
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.Yavaşca için ilk tören AKM'de düzenlendi.Törende eşi Ayten Yavaşca gözyaşlarına boğuldu. Prof. Dr. Yavaşca öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah'tan rahmet, sizlere, sanat camiamıza ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alaeddin Yavaşca'nın tıp alanındaki çalışmalarına değinerek, usta sanatçının birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibi olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanların hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmıştır." dedi.
AKM'deki törenin ardından Yavaşca için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.