Devlet memuru olmak isteyenlere müjde! Son başvuru tarihini kaçırmayın

Herkesin beklediği devlet personel alımları için kadrolar belirlenmeye devam ediyor. KPSS, sözleşmeli personel, sürekli işçi, pilot, subay, hakim ve savcı, öğretim görevlisi alımları için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri belirlendi.