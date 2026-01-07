BIST 12.024
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.171,38
HABER /  EKONOMİ

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Memurlardan bu yıl 12,86-52,46 lira, sözleşmeli personelden 15,65-62,71 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2026'dan 14 Ocak 2027'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 12,86 lira ile 52,46 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 15,65 lira ile 62,71 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 34 bin 135 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 15,65 lira, 57 bin 620 liraya kadar (57 bin 620 lira dahil) olanlardan günlük 27,16 lira, 79 bin 600 liraya kadar (79 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 49,28 lira ve 79 bin 600 liranın üzerinde olanlardan günlük 62,71 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon ünvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Hasan Eraybat hayatını kaybetti
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti! 30 Euro limiti kaldırıldı
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
İki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 424 şüpheli yakalandı
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Victor Osimhen milli takımı terk etti iddiası
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
BAĞ-KUR borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı yıl sonuna kadar...
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 15 gözaltı
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bireysel emeklilikte devlet katkı payı düşürüldü karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Beyaz Saray'dan şoke eden Grönland açıklaması
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı
Trump Venezuela'nın ABD'ye teslim edeceği petrol miktarını açıkladı