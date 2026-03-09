Devlet desteğiyle kendi işini kurdu, Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor
Denizli'de kendi dondurma markasını oluşturan 47 yaşındaki Asuman Pişken, 30 çalışanıyla ürettiği dondurmaları ülkenin dört bir yanına gönderiyor.
Merkezefendi ilçesinde eşi Bülent Pişken ile yaşayan iki çocuk annesi Asuman Pişken, uzun yıllar tekstil işiyle uğraştıktan sonra 2009 yılında dondurma sektöründe pazarlamacı olarak çalışmaya başladı.
Pişken 2016'da kendi işini kurma hayaliyle KOSGEB ve TKDK'ye başvurdu. Aldığı desteklerle üretim tesisi kuran Pişken, Gıda Toptancıları Sitesi'ndeki iş yerinde imalat ve satışa başladı.
Pişken, iki katlı tesiste 30 çalışanıyla ürettiği dondurmaları ülkenin dört bir yanında müşterilere sunuyor. Asuman Pişken, AA muhabirine dondurma işinde 17 yıllık tecrübesinin olduğunu söyledi.
Kendi markasıyla işinin patronu olmayı istediğini dile getiren Pişken, "Üretimi de kendimiz yapalım şeklinde düşüncemiz oldu. Hayalimiz buydu. Kendi ustamızı da buradan yetiştirdik.