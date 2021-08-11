Devlet desteğiyle Elazığ'da bu işe başladı! 2 katına çıkardı: Sakın korkmasınlar

Hedefimiz 100 kovanı aşacak: "İşi daha iyi öğreniyorum" diyen Saylan "İlk başta 30 kovanla başladım, şu anda 2 katına çıkardık. 60 kovanımız var. İlerleyen zamanalar da hedefimiz 100 kovanı aşacak. Sadece bal üretiyoruz ilerleyen zamanlar da arı sütü de üretmek istiyorum. Eşime de birlikte yapalım diye söylüyorum. İlerleyen zamanlarda arı sütü üretimi de yapacağız” dedi.