Devlet desteğiyle Elazığ'da bu işe başladı! 2 katına çıkardı: Sakın korkmasınlar
ELAZIĞ'da aile ekonomisine katkı amacıyla devletten destek alan 2 çocuk annesi Hacire Saylan, arıcılığa başladı.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Hacire Saylan, aile ekonomisine katkı sağlamak için kolları sıvadı. Uzun süre araştırma yapan Saylan, 2018 yıllın da Genç Çiftçi Projesine başvurdu. Projesi onaylanan Saylan, aldığı 30 kovan destek ile arıcılığa başladı.
Arılara korkusu olmasına rağmen bu işi girişen ve şuanda korkusunun azaldığını ifade eden Saylan, kovan sayısını 60’a çıkardı. Canla başla çalışan Saylan’ın hedefi ise kovan sayısını 100’e çıkarmak ve bal üretiminin yanı sıra arı sütü de elde etmek.
Katılımımız onaylandı: Kadın girişimcilerin korkmaması gerektiğini ifade eden Saylan, isteyen herkesin yapabileceğini söyledi. 2018 yıllında Genç Çiftçi Projesine katılım yaptığını belirten Hacire Saylan, “Katılımımız onaylandı. Aile ekonomisine katkı amaçlı bu işi yapıyorum. Eşime yardımcı oluyorum. Kovan temizliği, arıların bakımı olsun her türlü bakımda yardımcı oluyorum." ifadelerini kullandı.
Hedefimiz 100 kovanı aşacak: "İşi daha iyi öğreniyorum" diyen Saylan "İlk başta 30 kovanla başladım, şu anda 2 katına çıkardık. 60 kovanımız var. İlerleyen zamanalar da hedefimiz 100 kovanı aşacak. Sadece bal üretiyoruz ilerleyen zamanlar da arı sütü de üretmek istiyorum. Eşime de birlikte yapalım diye söylüyorum. İlerleyen zamanlarda arı sütü üretimi de yapacağız” dedi.