Devlet desteğiyle 60 yaşında çilek üretimine başladı

Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, kendisine ait arazide çocuklarıyla birlikte tarım ve hayvancılık yaptığını söyledi.

Çilek üretimi için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu ve "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında destek talebinde bulunduğunu anlatan Karslıoğlu, başvurusunun kabul edilmesiyle 20 bin liralık destek aldığını ifade etti.