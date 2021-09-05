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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin yanında Bahçeli'nin taklidini yaptı! O video sosyal medyada olay oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makam odasında Bahçeli'nin taklidini yaptığı iddia edilen partili bir şahsın montaj sanılan görüntüleri gerçek çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Video MHP liderinin Genel Merkez'deki makam odasında çekilmiş.

Bahçeli'nin taklidini yapan partili, tıpkı Bahçeli'nin tonlamasıyla ve el hareketleriyle kameraya sesleniyor. Bahçeli, partili şahsın konuşmasının bitmesi sonrasında sonunda ise "Güzel" yorumunda bulundu.

Konuşması sonrasında Bahçeli'nin ellerini öpen şahsın sözleri normal bir konuşma mı yaptığı veye Bahçeli'nin taklidini mi yaptığı anlaşılamadı.

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