Devlet Bahçeli'den kendisine erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na flaş yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bahçeli, "Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma. MHP sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "Türkiye'yi seçime götür" çağrısı Bahçeli'nin gündemindeydi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim talebinin sipariş olduğunu söyleyen Bahçeli, "Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Kim aklına girdi? Kimin dolduruşuna geldi?" ifadelerine yer verdi.

"Söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz"

"Seçime gidip ne yapacaksın, nereye ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler?' diye soran Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara’dan bir Bişkek mi çıkarmayı düşünüyorsun? Buna mı hazırlanıyorsun? Osman Kavala’ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Sorosçuların desteğini mi almak? Biz erken seçim talebini söyleyenden daha çok söyletenleri yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, sen ki, KKTC’deki Kapalı Maraş bölgesine bile yabancısın, sanki ilk kez duymuş gibisin, sana bakıp bakıp üzülüyorum, hep çalışmadığın yerlerden sorularla karşılaşıyorsun.

"Sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır"

Kılıçdaroğlu’na diyorum ki, seçimi falan boşver, altının para ettiği bir dönemdeyiz, söz gümüşse sukut altındır, sükût et de biraz kazan. Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil. Sakın ha tedbiri elden bırakma, davetsiz gelen döşeksiz oturur. Kulağına küpe olsun, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Hele biraz sabret; gurkun cücüğü güzün sayılır. Bu işlere kafa yorma, seçim meçim derdine düşme; işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol. Göz var izan vardır, bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır.

"Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir"

Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Türkiye 2023 hedeflerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarını inşa ederek, yapısal reformları hayata geçirerek ulaşacaktır. Anket aldatmalarını milletin iradesi yıkıp geçecektir.

"2023’de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır"

Cumhur İttifakı; inanmış gönüllerin mecmuuyla, yüksek ülkülerin muazzam heyecanıyla, millete adanmış milli ve yerli duruşun manevi hikmetiyle yoluna ve yolculuğuna sonuna kadar devam edecektir. Kim aday olursa olsun, hangi partiler zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İttifakı’nın fedakârlıklarıyla çizilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Türk milleti Cumhur İttifakı’yla kutlu yarınlara yürüyecektir."

Kılıçdaroğlu ne demişti? CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmuştu: "Aç olan binlerce çocuk, çöp konteynerlerinden geçinen binlerce insan var. Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler."

Hatay yangınlarına tepki: İblisin çocukları

Hatay'ı adeta cehenneme çeviren yangını terör örgütü PKK'nın çıkardığı iddialarını gündeme getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır."

“Evlerinin kapılarını Demirtaş’a açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere; 'Nasılsınız, iyi misiniz?'”

Son zamanlarda çıkan yangınlar hakkında bazı kesimlerin suskunluğa büründüğünü hatırlatan Bahçeli, “Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıkanlar bugün ormanlarımızı yakıp canlıları ateşte kavurdular. Dün sözde öz yönetim ilanları ile vatanımızın bir bölümünü işgale kalktılar, bugün ağaçlarımıza, kuşlarımıza, yeşil bitki örtümüze nefret saçtılar. Dün masum insanlarımızı, Mehmetlerimizi, polislerimizi, korucularımızı katlettiler. Bugünde aynı yerdeler. Hazin gelişmeler karşısında aydın müsveddelerinin tepkilerini duyanınız oldu mu? Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin haktan ve hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Savaşa hayır bildirileri hazırlayıp çözülmeye, çürümeye ve çöküşe boyun eğmemizi isteyen, aklı ve kalbi esirlenmiş, iş birlikçi güruhun itirazına tesadüf edeniniz oldu mu? Peki terörist Demirtaş’ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı’ndan ses çıktı mı? Bırakınız büyüğünü, en küçüğünden bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şereften ne anlıyor, şeref deyince aklına ve hatırına ne geliyor? Hayata ve doğaya kast eden hainlerin elebaşı Demirtaş ile ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, evlerinin kapılarını açmak için hazır kıta bekleyenler, sorarım sizlere; 'Nasılsınız, iyi misiniz?' açıklamalarında bulundu.

"Karabağ'da masada çözüm aramak cinayetlerin meşrulaşması demektir"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin aldatmaca olduğunu söyleyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörist devlet Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan’a teslim etmeden silahları indirmek, ateşi dindirmek, masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir."

"Dağlık Karabağ sahada alınmamalı"

Ermenistan sevdalısı olarak nitelediği Fransa, ABD ve Rusya'nın arabulucu olarak öne çıktığını belirten Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

"Kuzu canavara teslim edilmiştir. Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali ortaya çıkmıştır. Dağlık Karabağ'daki 72 saatlik ateşkeste mutabakata varılmıştır. Bu bizim için tavizdir. Ateşkesi ihlal eden Ermenistan olmuştur. Katille pazarlık kurşun olarak fatura edilmiştir. Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu açıklaması Ermenistan'ı cesaretlendirmektedir. Dağlık Karabağ masada değil, sahada Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır."