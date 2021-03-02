Devlet Bahçeli'den erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla açıklama yapanlar 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz. HDP ile yasak ittifak şemsiyesi altında toplananlar içine düştükleri zilletin bedelini er yada geç ödeyeceklerdir.'' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

- Millet iradesine cephe alan dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Bizi, diğerlerinden ayıran müessir ve mümeyyiz fark da budur.

Erken seçim tartışmaları

- Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde demokrat özde despot olanların ne yaptığını, neyi amaçladığını, hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının Haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz. Bölücü terör örgütü PKK’nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP’yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir.

'HDP'ye oy verenler 'PKK'nın uşağı olsun' diye mi oy verdiler'

- HDP tarih ve millet önünde suçludur, ittifak ortakları ağır bir vebal altındadır. 'HDP şu kadar oy aldı' diyorlar. HDP'ye oy verenler 'PKK'nın uşağı olsun' diye mi oy verdiler. Varlığını Kandil'e bağlamış sözde partinin aldığı oy oranının demokrasi ile bağdaşması, şehit ile caninin bir görünmesi kadar korkunçtur.

'Bunlar kime hizmet ediyorlar?'

- 38 eski rektör ve YÖK üyesinin teröre bir kez olsun tepkilerini duyanınız oldu mu? Bunlar kime hizmet ediyorlar? Hep puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler yerli ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler?.

'HDP’nin kapatılması acildir'

- Yargıtay'ın terör örgütü ile ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay'ın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.

'Bizde kıvırma çark yoktur'

- Her siyasi parti tutumunu netleştirmelidir. Hiç kimse minderden kaçmamalı yüreği yeten kartını açık oynamalıdır. CHP fezlekeli HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır yok mudur? CHP ile İYİ Parti'nin duruşu ne olacaktır? HDP'ye destek PKK'ya destektir. ABD'nin ve AB'nin ne söylediği önemli değildir. Bizde kıvırma çark yoktur.