Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı! Onların gizli FETÖ'cü olup olmadıkları araştırılsın

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, ''Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır'' dedi. Atatürk'e hakaret iddiasına yönelik de, ''Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir'' ifadesini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır'' dedi. Atatürk'e hakaret iddiasına yönelik de, ''Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir'' ifadesini kullandı. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Belli ki Kılıçdaroğlu'nun acelesi var

- Demokrasi mücadelesinde karar milletindir. Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimin talebidir. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Daha da çirkinleşerek milletten kaçılır mı diyor. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı.

Erken seçim isteği melanetin sözüdür

- Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

Bunu kiralık aklından çıkarma!

- Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. CHP yönetimine tavsiyem mutfakta yangın var deyip durmayın. Yanan sizin iradenizdir, siyasetinizdir.

Seçimlere 754 gün kalmıştır

- Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

Sedat Peker tartışmaları...

- Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü kolu olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Kılıçdaroğlu, masal anlatmasın ruh ikizi mafyaya baksın.

Atatürk'e hakaret edenlerin...

- Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgesidir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider. Börk giderse il gider, iffet gider. Allah muhafaza bir daha da geri gelmez.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. İdeolojik dogmalarla, ilkel bir taassupla Atatürk düşmanlığı yapmak hıyanete hizmettir.

- Ayasofya açılmışken, Taksim Cami'nin manevi hayatımıza kazandırılmışken, nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız? Kutuplaşmayı teşvik etmeye kimin, ne hakkı vardır?

- Suyu bulandıran, ortamı kızıştıran, bunu da Müslüman kisvesi altında yapan kişilerin bu yaptıkları provokasyondur. Maksatları araştırılmalıdır. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları incelenmelidir.

- İnanç sahibi insanlarımızı üzmek, bugünkü AK Parti hükümetini töhmet altında bırakmak temiz bir mizacın sonucu değildir. Herkes uyanık olmak zorundadır. Atatürk'e bühtan edenlerin milletimizin gözünde zerre değeri olmayacaktır.

Atatürk olmasa kulağınıza ezan okunmazdı!

- Atatürk ortak paydamızdır. Kim saldırıyorsa, kimin kötü sözü dokunmuşsa ya soyunda ya da mazisinde bir mahcubiyeti vardır. Atatürk'e hakaret mukadderatımıza husumettir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar?

- Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur, yoksa vaftiz mi ettirilirdiniz? Atatürk'e saldıran zavallılar, sizin Don Kişot'tan ne farkınız vardır?

- Dirilere olduğu gibi ölülere sövmek Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Ölülerin arkasından kötü konuşmamak Müslümanların güzel geleneklerinden birisidir.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk Türkiye'dir, Atatürk Cumhuriyet'tir. Onu rahmetle anmak, saygı duymak, eserlerine sadık kalmak her Türk evladı için emeldir.

- Atatürk'ten elinizi çekin, dilinizi susturun. Anıtkabir ile Kocatepe arasında çekilmiş çelikten bir halat olan MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonuna kadar sahip çıkacaktır.