Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun her şey çok güzel olacak sloganına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının çok yanlış olduğunu söyledi.

İftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var.

Bahçeli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

''2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış.''

Kılıçdaroğlu ile dokunulmazlık polemiği

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha dokunulmazlık çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli ''Bu kadar aşırı, karıştırıcı konuşmayı yapan bir kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. 'Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım’ şeklinde bir teklif gelirse ilk müspet oyu vereceğimi söyledim. Böyle olmadığı takdirde savcılar soruşturma başlatırsa dokunulmazlığın kaldırılması noktasında bir fezleke talebinde bulunabilirler. O zaman bizim kanaatimizde bir değişiklik olmaz. CHP'nin bazı sözcüleri ‘hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getirecektin'' dedi.

Çözüm süreci

MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili, "HDP seçmeniyle Kürt kökenli kardeşlerimizi birbiriyle karıştırmamak lazım...Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır" dedi.

TÜSİAD'ın ve bazı sanatçıların mesajlarına tepki

Bahçeli'nin hedefinde "Seçim ortamına dönmek kaygı verici" diyen TÜSİAD, İmamoğlu'na destek mesajı veren sanatçılar ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da vardı.

MHP lideri ''Siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Böyle şey olmaz. Yazık bu memlekete. TÜSİAD'ı halk da kabul etmiyor alternatifleri de doğmuştur. Herkes Cem Yılmaz Bey’i sever ve çok güler ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin, çok sayıda taraftarı bulunan kulübü bir kişi bu şekilde istismar edemesin'' değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin seçim kampanyası

Bahçeli 23 Haziran'da ''Hemşehri harekatı'' adını verdikleri bir kampanya uygulayacaklarını söyleyerek, ''Hemşehrilik ruhunu harekete geçirerek katkı sağlayacağımızı düşündük, İstanbul'da 250 binden fazla hemşehrisi olan illerin esas alarak çalışmayı başlattık'' diye konuştu.