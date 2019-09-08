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Devlet Bahçeli'den Bilecik'te son dakika açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Hainlere hayat hakkı yok. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan Devlet Bahçeli, "Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. Dün Bizans ve haçlı operasyonları vardı bugün emperyalizmin ve desteklediği terör örgütleri vardır" dedi. 

MHP lideri Bahçeli, "Türk milleti için yükselmenin sınırı asla yoktur. Durmak, oyalanmak, beklemek, yılgınlığa düşmek söz konusu bile olmamıştır. Türk milleti fetih fetih büyümüş. Beşeriyetin kıskançlıkla karışık saygısını kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız"

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

-Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanımayız. Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. İnanıyorum ki eski yeyine konacaktır aziz naaşı. Türk milleti tarihin hiç bir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı.

"Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık"

-Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak demek değildir. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. Can dediler verdik kan dediler döktük. Ne yıkılacak devletimiz vardır ne verilecek bağımsızlığımız. Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir.

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