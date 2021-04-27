MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın ermeni soykırımı sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli; HDP, CHP ve İYİ Parti'yi topa tutarken ''S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır.'' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Yurt içi ve dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kampları ateş altına alınmıştır. Kandil'deki nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir. Komandolarımız, tespit ettikleri teröristlerle birlikte sığınak, barınak ve mühimmatları birer birer imha etmişlerdir. Hainler korkuya kapılmışlar, kaçacak delik aramışlardır. Ancak, korkunun ve kaçmanın ecele faydası yoktur. Ara, bul, yok et parolası ile hainlerin kanlı defteri dürülecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile övünüyorum. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavi olan kardeşlerimize şifalar diliyorum.

- Kanı, gözyaşını, yıkımı, ihanet ve melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmak, barış ve huzura hizmettir. Bir yanda kripto para vurgunu ile gri pasaport rezaleti, diğer yanda kaybolan atlar, Karadeniz'de sert kutuplaşma, ülke gündeminin başlıca tartışma konuları arasındadır.

''Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadı''

- Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadı.

Mustafa Akıncı'ya tepki

- 27-29 Nisan'da BM gözetiminde garantör devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansı da milli bir konudur. Egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır. KKTC'nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cenevre'yi baltalamak için devreye girmesi, bize göre uyuyan komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğini işaretidir. Bu ahmağın Sayın Tatar'a yönelik, 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacaktır' açıklaması EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir.

Ermeni soykırımı iddiası

- Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'in sözde soykırım beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüz yazılı açıklaması kağıt parçasından ibarettir. Tarihimizin hiçbir döneminde bir suça bir trajediye bir vahşete imza atmadık böylesi bir yanlışın tarafı olmadık. Biden'in 24 Nisan 2021 tarihli yazılı acıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür.

''Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır''

- Soykırım çetelesi tutanlar, gerçekten medenilerse kendi bastıkları zalim ayak izlerine, kan ve dehşet çukurlarına dikkatle bakmalı. 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile getirmiştir. Nasıl onur katacakları başka bir tartışmanın konusudur. Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış bir de Konstantinopolis ifadesi kullanmıştır. Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır ve dünyanın en büyük Türk kentidir.

''S-400’ü aktif hale getirmeliyiz''

- ABD Başkanı sözde soykırım açıklamasıyla onarımı uzun yıllar alacak uzun bir zarar vermiştir. 24 Nisan tarihi bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür. Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz, peşinen söylüyorum, sonucu ne olursa olsun tamdır.

''Bu kanlı şebeke kapatılmalıdır''

- HDP'li isimli örgütün, PKK uzantısı olmasının yanında ASALA'nın organı olduğu görülmüştür. Bu hainler korosu, Türkiye'nin Ermeni soykırım utancıyla yüzleşmesini istemiştir. Kürt kökenli kardeşlerim gözünü açtın. HDP'nin kökü Ermenidir. Bu soysuzlarla aynı havayı teneffüs etmek bile günahtır. Hala demokrasi diyerek HDP'ye destek çıkacak var mıdır? Bu şer yuvası, ASALA temsilcisi hala faaliyetlerine devam mı edecektir? HDP'nin kapısına hukukun mührü vurulmalıdır. Bu kanlı şebeke kapatılmalıdır, hiçbiri siyasette bulunmamalıdır. Buyursunlar dağ yollarından Ermenistan'a iltica etsinler.

''Bu canilere Erivan'ın kapıları açıktır''

- 6-8 Ekim olayları ile ilgili 108 sanık için gün yüzünü haram edecek karar kısa sürede alınmalıdır. Bu parti görünümlü şebeke kapatılmalıdır. Bu canilere Erivan'ın kapıları açıktır. Paşinyan da istifa etmiştir. Buyursunlar çok iyi bildikleri dağ yollarından iltica etsinler. HDP’ye tepki gösteremeyen CHP’si, İP’i ve diğerleri ASALA’nın çizgisindedir, Ermeni çetelerinin izindedir, PKK’nın dibindedir.

''Hiç mi utanmıyorsun, bu CHP'yi ne hallere düşürdün?''

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden seçildikten sonra tebrik mesajı paylaşmıştı. Aynı açıklamayı soykırıma karşı gösteremedi. HDP'ye tek bir laf edemedi. Aynı şey İP'in başkanı için de geçerlidir. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; seni korkutan, sindiren nedir? Sessizliğe gömen hangi açıklarındır? Hiç mi utanmıyorsun, bu CHP'yi ne hallere düşürdün? Kimlerden hangi sözleri aldın? HDP ile ittifak kuranlar tarihin yanlışı içindedir.

''HDP'ye tepki gösteremeyenler bu kadar mı satıldınız?''

- Türk milleti bu zillete katlanamaz. HDP'ye tepki gösteremeyenler bu kadar mı satıldınız? Batsın sizin ittifakınız, siyasetiniz. Bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye, bu kadar mı uşaksınız küresel güçlere. Oyunu görün, onursuzları bilin, soykırım lobisini tanıyın. Zillete hak ettiği dersi verin. Vurun tokatı gitsin alayı.