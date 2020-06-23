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Devlet Bahçeli'den AYM'nin 'Selahattin Demirtaş' kararına çok sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin ile ilgili verdiği son karara ateş püskürdü. Bahçeli, "En son, terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır.' dedi.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş için ''hak ihlali'' ve ''50 bin lira tazminat'' kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, ''Terörist Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır'' ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin ayrıca tutuklu Mümtazer Türköne ile ilgili bir çağrısı oldu.

Bahçeli'nin o tepkisi

Mümtazer Türköne çağrısı

Bahçeli, FETÖ’den tutuklu Mümtaz’er Türköne’nin yeniden yargılanması gerektiğini belirtti.

Bahçeli şunları söyledi;

Bahçeli şöyle devam etti;

Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegâne merci Türk adaletidir. Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtaz’er Türköne’nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır.

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