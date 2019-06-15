Devlet Bahçeli'den ABD'y S-400 tepkisi hangi silahı alacağımıza biz karar veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin S-400 füzeleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine tepki göstererek "Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir." dedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 6 Haziran günü gönderdiği Türkiye'yi ekonomik ve askeri yaptırımlarla tehdit eden mektubuna tepkiler sürüyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesinden öte sonuçlar yaratacağını aktaran mektuba bir tepki de MHP lideri Bahçeli'den geldi.

İstanbul'da muhtarlarla buluşan Bahçeli, ABD ile yaşanan S-400 krizi ve gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu:

Türkiye sömürge devleti değildir

Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor. Kimden hangi silahı alacağımıza biz karar veririz. Türkiye sömürge devleti değildir.

Mektup tepeden tırnağa sorunlu

ABD Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır. ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır.

Eğer böyleyse Türkiye diyaloğunu kesmelidir

NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.

Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir

Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir."