Devlet Bahçeli'den Abdurrahman Dilipak'a ağır sözler! 'Yatacağı yer sadece mezardır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz sözlerine çok sert çıktı! Dilipak'a "ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi" diyen Bahçeli, "Üstümüze gelen olursa tavsiyem boy ölçüsüne uygun kefen biçtirmesidir. Çünkü yatacağı yer sadece mezardır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'ı sert sözlerle hedef aldı. "Herkes artık şunu biliyor ki, gerçek bize anlatılanlardan ibaret değil" diyen dilipak, 15 Temmuz'la ilgili tuhaf iddialarda bulunmuştu. Dilipak'ı sert sözlerle hedef alan Bahçeli, "iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekziplemezse dünyanın en namert insanıdır" dedi.

Boy ölçüsüne uygun kefen biçtirsin

"Böyle bir zamanda ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi 'Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden meydana çıktı' demiş" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Bu şahıs iddialarını ispatlamazsa, yazdıklarını tekziplemezse dünyanın en namert insanıdır! Üstümüze gelen olursa tavsiyem boy ölçüsüne uygun kefen biçtirmesidir. Çünkü yatacağı yer sadece mezardır."

Abdurrahman Dilipak neler söylemişti?

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi hakkında şu iddiayı ortaya atmıştı:

- Sanki FETÖ’cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar.

- Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu..

- Bu 15 Temmuz çok zor geçecek. Mart zor, Nisan daha da zor, mayıs ondan da zor, Haziran zaten GlobalReset için bir milat olacak. 15 Temmuz'da görelim Mevlam neyler...

- 15 Temmuz sonrası bir patlarsa, sonucu 15 Temmuz öncesinden daha kötü olur sanki.