Devlet Bahçeli: Savaştaki ateşkes geçici bir duraklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD-İsrail-İran savaşında ilan edilen iki haftalık ateşkesin krizin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.



MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından satır başları;

- Ortadoğu'da önümüze gelen manzarayı bugün münferit olarak sadece sıcak çatışma başlıklarıyla, birkaç gün sürecek gerilim dalgalarıyla anlamaya kalkışmak büyük resmi ıskalamak olur. Karşımızdaki tabloda diplomasi ile askeri harekatların arasında ilmek ilmek örülmüş çok katmanlı bir hesaplaşma ağı durmaktadır.

"ATEŞKES KRİZİN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ile başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlanmış görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bu ateşkes kapsamlı bir uzlaşıdan ziyade tarafların temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkan tanıyan bir duraklama niteliğindedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır.

“SİLAHLARIN SUSMASI GEÇİCİ BİR ARA SAFHA”

- Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması şartı ile iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını söylemesi, buna karşılık İran'ın da savaş hedeflerine ulaşıldığını ilan etmesi, krizin masaya taşındığını göstermiştir. Silahların geçici olarak susması, hesapların kapandığı değil, sahada ve masada yeniden ayarlandığı bir ara safhaya işaret etmektedir.

