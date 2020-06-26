Devlet Bahçeli MHP'li vekillerle bir araya geldi

MHP'de koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir ara verilen istişare toplantıları, milletvekilleri ile devam ediyor. Genel Merkez'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda gündeme dair önemli gelişmeler ele alınacak.

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MHP'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen istişare toplantıları, milletvekilleri ile devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, saat 14:00'te partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi.

Koronavirüs sebebiyle alınan önlemler dikkat çekti. Toplantıya katılan herkesin ateşi ölçülürken, oturma düzeninde mesafeleye dikkat edildi.

Genel Merkez'de gerçekleşen toplantıda, gündeme dair önemli gelişmeler ele alınacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.