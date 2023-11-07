Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor (CANLI)

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları...

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden yurttaşlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar siyaset ve samimiyet iddiasında bulunamaz.

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz

Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz. Ülkemize gönül verdik. Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin dünyada yaşananları kavramak ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu gelecekle buluşturuyor. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı pazarlık malzemesi görecek kadar ufalmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımı adadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık, milletimizle aynı hizada durduk, millet biziz dedik.

Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle, çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Buz üstüne bina yapıp içine girenler ilk güneşte batacaklarını hesap edemeyen ahmaklardı.

Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa peşindeyiz. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz.

"Selahattin Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur"

İkiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakim olan siyasi akıl hacizlidir. CHP yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.

İsrail'in Gazze saldırıları

Daha fazla kan dökülmemelidir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Dışişleri Bakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı'na İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre çok değerlidir. Filistinlileri Mısır çölüne sürmek için zemin oluşturan cani zihniyetin insan ve inanç hakalrını ihlal etmesi hesabı sorulması geren bu suçtur. Bu suçun bedeli ise inşallah bu dünyada ödetilecektir.

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