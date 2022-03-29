Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor: Anket şirketlerine sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasına anket şirketlerine tepki göstererek başladı. Bahçeli "MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez." dedi

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Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan bir çerçevede tamamlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Cumhuriyetin 100 yıl dönümü olan 2023 Türkiye'nin karar yılıdır. Şunu bir defa inançla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa 2023'te nal toplayacak, hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır.

Algı operasyonları bize sökmez

Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenecek bir şeyimiz yoktur.Bizim anketlerimiz 85 milyon insanın duasıdır. Algı operasyonları bize sökmez.

Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardır ki, o da, MHP'nin kaderi milletin kaderi, varlığı Türklüğün varlığı ile bir ve aynıdır.