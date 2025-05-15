"Devlet Bahçeli entübe edildi" demişti! Can Ataklı hakkında 4.5 yıl hapis istemi

MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olarak, "entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında "nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olarak, "entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında "nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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