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Devlet Bahçeli, 'doğal gaz' değerlendirmedi: Kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu açıklaması sonrası ilk kez konuştu. Bahçeli, "Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuya ilişkin başlayan tartışmalara yaptığı yazılı açıklamayla sert yanıt verdi.

Bahçeli, "Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir" dedi.

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