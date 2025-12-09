Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşmasını alkışladı, çaya davet etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2026 bütçe görüşmelerine katıldı.

Gene Kurul'da CHP lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la da tokalaşan Bahçeli, Bakırhan'ı Genel Kurul'daki konuşmasından dolayı tebrik ederek çay davetinde bulundu.

Bakırhan'ın konuşması DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından alkışlandı.

Bahçeli TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaşarak, Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti. Bahçeli, Bakırhan'ı çay içmeye davet etti.

Cengiz Çandar, Bahçeli ile fotoğraf çektirdi

öte yandan DEM Partili Cengiz Çandar da bütçe görüşmeleri sırasında Bahçeli'yle birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı.

"Sürece ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."