Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurdu Deniz Zeyrek ince detayı açıkladı

Yazar Deniz Zeyrek, Selahattin Demirtaş için tahliye isteyen MHP lideri Bahçeli'nin bu açıklamayı Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili AİHM sürecinin tamamen sonuçlanmasının ardından yaptığına dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı konjonktür sayesinde serbest kalmış olacak" yorumlarının önünü kestiğini yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin herkesi şaşırtan Selahattin Demirtaş çıkışı konuşulmaya devam ediyor.

“Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.” açıklaması gündem olan Bahçeli'yi,  gazeteci Deniz Zeyrek değerlendirdi.

AİHM süreci tamamlandıktan sonra konuştu

Nefes gazetesinde "Bahçeli’nin açıklamasındaki ince detay" başlıklı yazısında Zeyrek, okurlarıyla paylaştı:

"Normal şartlarda süreci yakından takip eden bir gazeteci olarak Bahçeli’ye “daha önce niye tavrınız farklı olmuştu” diye sorabilirdim. Ancak bunu şimdi yapmıyorum, zira “AİHM kararı şimdi neticelendi” gibi bir yanıt alacağımı biliyorum. Bahçeli’nin açıklamasındaki “sonuca ulaşmıştır” vurgusu biraz önce yazdığım soruya peşin peşin verilmiş bir yanıt gibi duruyor.

Bahçeli, açıklamasındaki bu detay sayesinde bir taşla iki kuş vurmuş:

1) Olası bir “Demirtaş serbest kalırsa hukuki olarak hak ettiği için değil, Terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı konjonktür sayesinde serbest kalmış olacak” yorumunun önünü kesmiş.

2) Türkiye’nin imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle bu sözleşmeyi referans alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını önünde sonunda uygulayacağını göstermiş.

Sayın Bahçeli’nin Demirtaş konusundaki bu net tavrı, başka insan hakları ihlalleri konusunda AİHM’in verdiği kararlarda da sergilemesi halinde, Demirtaş’la ilgili tavrının konjonktürel olmadığı algısı pekişecektir.

