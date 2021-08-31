Devlet Bahçeli ATV Müge Anlı'ya mesaj gönderdi! Canlı yayında okudu
14. sezonuyla ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajı damga vurdu.
Türkiye'deki çeşitli aile meselelerini programında yayınlayan Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla tekrar başladı.
16
Programın yeni yayın döneminde, sunucu Müge Anlı'ya tebrik çiçekleri ve mesajları geldi.
26
MHP Lideri Devlet Bahçeli de sunucu Müge Anlı'yı tebrik etti.
36
Yayın sırasında Bahçeli'den gelen mesajı okuyan Anlı, "Yine çiçekler ve güzel dilekler gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi." ifadelerini kullandı.
46