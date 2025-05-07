Devlet Bahçeli 99 gün sonra Meclis'e dönüyor!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçirdiği operasyonların ardından 99 gün aradan sonra Meclis'teki mesaisine yeniden başlıyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Bahçeli'nin, doktorlarının onayıyla ilerleyen süreçte Meclis çalışmalarına zaman zaman katılması bekleniyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak Salı günü partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle Meclis çalışmalarına ara vermişti. Edinilen bilgilere göre Bahçeli, bu süreçte yalnızca merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etmiş ve bir kez de MHP Genel Merkezi’ne gitmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre, Bahçeli bugün TBMM’ye gelerek uzun bir aradan sonra makam odasında partilileriyle bir araya gelecek. MHP liderinin sağlık durumunun iyiye gittiği, istirahati sürerken doktorlarının uygun gördüğü ölçüde Meclis gündemine katılım sağlayacağı ifade ediliyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından Bahçeli’nin bugün Meclis’e dönüş yapması önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.