Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak

Özel oturumla toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tedbirlerin, en seviyede tutulacağı öğrenildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oturumda yer almayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine gelen oturum davetini kabul edip etmediği belli olmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'e katılmayı düşünüyor.

Milletvekillerine 'önlem' uyarısı

TBMM, koronavirüs salgının gölgesinde ilk kez bir oturum gerçekleştirecek. Tedbirlerin alınacağı bu oturumda, milletvekillerinin de bu önlemlere tam anlamıyla uyması isteniyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un; virüs nedeniyle milletvekili sayısından endişe ettiği, bu nedenle bazılarına özel bir istekte bulunarak, gelmemelerini istediği belirtiliyor.