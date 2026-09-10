Devler Ligi'nde Roma'yı elimizden kaçırdık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İtalya ekibi Roma'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Roma'nın golünü 39. dakikada Cristante atarken Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Brown kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezona birer puanla başladı.

Devler Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Roma ise sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

Fenerbahçe 1 - 1 Roma

MAÇ BİTTİ! Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

82' KALECİ UZAKLAŞTIRDI! Fenerbahçe etkili geldi... Rakip yarı alanın sağında rakibini önüne alan Greenwood, sağından savunma arkasına sarkan Mert Müldür'e doğru aradan pasını gönderdi. Kaleci Svilar'a doğru giden topa Mert Müldür hızlıca hareketlendi ancak Svilar hata yapmayıp topu kornere gönderdi.

69' PENALTI YOK! VAR, Kerem'in Dybala'ya yaptığı müdahalenin çizgi üzerinde olduğunu belirtti, maçın hakemi kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

68' PENALTI: Roma'da Cristante'nin pasında rakip ceza sahasının sağında topu önüne alan Dybala, ceza sahasına girmek istediği esnada Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

63' YAN AĞLARDA KALDI! Fenerbahçe gole yaklaştı... Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasıyla ceza sahası sağ iç bölgesinde topla buluşan Greenwood, son çizgiye doğru yönelip sağ ayağının üstüyle yakın köşeye vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

52' KARŞI KARŞIYA KAÇTI! Temsilcimiz ikinci gole yaklaştı... Fenerbahçe'nin üçe üç yakaladığı pozisyonda Kante, topla birlikte yaya kadar ilerledikten sonra sağdan ceza sahasına giren Muriqi'ye yerden pasını gönderdi. Çapraza gelen Muriqi, sol ayağının üstüyle uzak köşeye yerden vurdu. Kaleci Svilar topu ayağıyla çıkardı.

48' GOOOL! Brown maça denge getirdi... Temsilcimizde merkezden gelişen atakta Bartuğ, yay önündeki Greenwood'a topu yuvarladı. Yüzünü kaleye dönen Greenwood, savunma arkasına sarkan Archie Brown'a aradan pasını gönderdi. Ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Brown, sol ayağıyla topun dibine girdi, meşin yuvarlak kaleci Svilar'ın üstünden geçip sağ köşeden filelere gitti: 1-1

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı!

DEVRE! Temsilcimiz Fenerbahçe, Roma karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

40' Roma etkili geliyor. Dybala’nın pasında İsmail araya girdi ancak top hızlı gidince yeniden Roma’da kaldı.

39' Maalesef top ağlarımızda… Malen topu merkeze çevirdi, Cristante uzaktan şutunu çekti ve top ağlara gitti. Roma öne geçti.

29' İSMAİL KADEMEYE GİRDİ! Roma'da Kone ile verkaç yapıp sol kanattan hızla ceza sahasına yönelen Malen, İsmail'i de geçip son çizgiye inmek istedi ancak İsmail ayağını koyup topu Malen'ın önünden söktü aldı.

21' EDERSON ÇIKARDI! Roma etkili geldi... Merkezden gelişen atakta Kone, yayın sağından ceza sahasına giren Dybala'ya yerden pasını gönderdi. Dybala topu önüne alıp çapraza geldi ve sağ ayağının üstüyle yakın köşeye vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi kapatan Ederson topu çıkarmayı başardı.

12' SVILAR UZADI! Fenerbahçe gole yaklaştı... Pas almak için orta alana kadar gelen Muriqi, soldan hareketlenen Kerem'e doğru yerden hızlı bir pas gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kerem, içeriye girip sağ ayağının içiyle uzak köşeye plaseyi vurdu. Kaleci Svilar köşeye doğru uzanarak topu taca gönderdi.

1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye temsilcimiz Fenerbahçe başladı! Başarılar Fenerbahçe!

Fenerbahçe - Roma ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriç.

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen