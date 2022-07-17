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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Aviva isimli 98 metre uzunluğundaki yat, Bodrum sahiline yanaştı.

Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların gördüğü dev yat, herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

98 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Aviva isimli yat, Yalıkavak ilçesi açıklarında mola verdi.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı! Görenler gözlerini alamıyor

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

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