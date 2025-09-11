Dev proje! Faizsiz ev alma dönemi başlıyor, ödeme planı detayına bakın

Hükümet, konut talebinin hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımları bir bir hayata geçiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.