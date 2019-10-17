Dev mavi kravatı görenler şaşırdı! Sebebi bakın neymiş
Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla, prostat kanserinin sembol rengi olan maviden yapılan dev kravat, Ankara Garı binasına asıldı.
Ankara Garı’na asılan mavi dev kravat ile prostat kanseri farkındalığının artması hedefleniyor. 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek ve sosyal medyadan da desteklenecek etkinlik boyunca Ankara Garı'nı ziyaret edenler, fotoğraflarını "#takbimavikravat" ve "#prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecek.
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla gündeme taşıdığı farkındalık çalışması kapsamında, Ankara Garı'nda etkinlik düzenlendi.
"Prostat kanserine dikkat çekilecek"
İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi. Mavi kravat, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekilecek.
"Mavi kravatlardan hediye edilecek"
Sosyal medyadan da desteklenecek etkinlik boyunca Ankara Garı'nı ziyaret edenler, fotoğraflarını "#takbimavikravat" ve "#prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecekler. Ankara Garı'nın mavi kravatlı fotoğraflarını etiketlerle sosyal medya hesaplarından paylaşacak ilk 100 kişiye, etkinliğin sembolü olan mavi kravatlardan hediye edilecek.