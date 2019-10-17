Dev mavi kravatı görenler şaşırdı! Sebebi bakın neymiş

"Prostat kanserine dikkat çekilecek"

İlk adımı İstanbul Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağı için başkentin erken cumhuriyet döneminde inşa edilen en görkemli yapıtlardan biri olan Ankara Garı seçildi. Mavi kravat, İzmir ve Gaziantep gibi Türkiye'nin büyük illerinin önemli yapılarına asılarak yazılı, görsel ve sosyal medya iletişim kanallarıyla prostat kanserine dikkat çekilecek.