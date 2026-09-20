Dev markette korkunç tehlike! Konserve domateslerde ölümcül risk

DATURA TOHUMU NEDEN TEHLİKELİ?

Geri çağırmanın nedeni, üründe Datura tohumu bulunma ihtimali olarak açıklandı. Datura, tropan alkaloitleri içeren ve akut zehirlenmeye yol açabilen toksik bir bitkidir.

Resmî geri çağırma kaydında ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozuklukları, çarpıntı, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı ve yönelim bozukluğu gibi belirtiler sıralandı. Daha ciddi zehirlenmelerde halüsinasyon ve anlaşılmaz konuşma görülebileceği belirtildi.