Dev markette korkunç tehlike! Konserve domateslerde ölümcül risk
Dünyaca ünlü market devi Carrefour mağazalarında satılan 800 gramlık SIMPL marka konserve domateslerin L25252 parti numaralı ürünleri, Datura tohumu bulunma riski nedeniyle geri çağrıldı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi uyarısını yaptı.
Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satılan 800 gramlık SIMPL marka konserve domatesin belirli bir partisi, Datura tohumu bulunma riski nedeniyle geri çağrıldı. Yetkililer, ürünü satın alan tüketicilerin belirtilen parti numarasını kontrol ederek ürünü tüketmemesini istedi.
Artı33’de yer alan bilgilere göre, Fransa'da tüketicileri ilgilendiren önemli bir gıda geri çağırması yapıldı. Carrefour mağazalarında satışa sunulan SIMPL markalı soyulmuş bütün domates konservelerinin belirli bir partisinde Datura tohumu bulunabileceği bildirildi. Geri çağırma kararı 18 Eylül 2026'da yayımlandı.
SADECE BİR PARTİ GERİ ÇAĞRILIYOR
Resmî kayda göre geri çağırma, 800 gramlık üründe L25252 parti numarasını taşıyan konserveler için geçerli. Ürünün GTIN kodu 3560070479467, tavsiye edilen tüketim tarihi ise 31 Aralık 2028 olarak açıklandı.
Söz konusu ürünler 7 Nisan-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satıldı. Dolayısıyla uyarı, markanın bütün konservelerini değil, yalnızca belirtilen partiye ait ürünleri kapsıyor.
DATURA TOHUMU NEDEN TEHLİKELİ?
Geri çağırmanın nedeni, üründe Datura tohumu bulunma ihtimali olarak açıklandı. Datura, tropan alkaloitleri içeren ve akut zehirlenmeye yol açabilen toksik bir bitkidir.
Resmî geri çağırma kaydında ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozuklukları, çarpıntı, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı ve yönelim bozukluğu gibi belirtiler sıralandı. Daha ciddi zehirlenmelerde halüsinasyon ve anlaşılmaz konuşma görülebileceği belirtildi.
TÜKETİCİLER NE YAPMALI?
L25252 parti numaralı ürünlerin tüketilmemesi, satın alınan ürünün satış noktasına götürülmesi ve ücret iadesi alınması gerekiyor.
Resmî kayıtta ayrıca ürünün imha edilmesi ve tüketici hizmetleriyle iletişime geçilmesi öneriliyor.