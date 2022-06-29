Dev kruvaziyer 'Costa Venezia' 15'nci seferini tamamladı
İSTANBUL'dan hareketle 15. seferini tamamlayan dev kruvaziyer Costa Venezia, 363 metre uzunluğu ve 45 metre genişliği ile denizin ortasında adeta bir dev gibi yüzüyor.
2 Mayıs 2022 tarihinden bu yana İstanbul'a ayda 40 bin turist getiren dev kruvaziyer Costa Venezia, turizme 200 milyon Euro katkı sağladı.
Devasa büyüklükte
8 bin yolcu kapasiteli, 22 katlı, 363 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olan kruvaziyer ama limon olarak Galataport'u kullanıyor.
Costa Venezia’yı Türkiye’ye kalıcı olarak getirdiklerini ifade eden Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "Home port liman olarak Galataport’un kullanılması turistleri İstanbul’a çekiyor. Tura çıkmak isteyen turistler ilk olarak İstanbul’a geliyor. İstanbul’a gelen misafirlerimiz burada konaklıyor, alışveriş yapıyor, turizm ekonomisine katkı sağlıyor. Galataport’u ana liman olarak seçmemiz ile kendi vatandaşlarımız da daha ucuza kruvaziyer gemisi tatili yapabilecek, ana liman İstanbul olması nedeniyle tatil yaklaşık 5 kat daha ucuza geliyor" dedi.
Costa Venezia’nın ana liman olarak İstanbul’a gelmesiyle çevre otellerin doluluk oranının arttığını da söyleyen Ay, "Yolcular İstanbul’a geldiğinde kişi başı ortalama 5 bin euro harcama yapıyor. Bir ayda 40 bin yolcuyu ana limanımız İstanbul’dan alıyoruz. Yani aylık 200 milyon euro ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Sadece bir gemimizin sağladığı katkı bu seviyede. Kruvaziyer gemi sayımızı üçe çıkarmayı hedefliyoruz. Limana gemi geldiğinde çevre otellerde doluluk oranı artıyor. Her hafta turumuzu yapıp tekrar Galataport’a geldiğimizde farklı bir gemi limana gelmiş gibi algılanıyor. Pasaport kontrolünde iyileştirmeler olabilir, limanda bazı eksiklikler var, gelen turistler ile iletişim konusunda eksikler var. İlk girişten başlayarak iletişimdeki eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor" dedi.