Dev kruvaziyer 'Costa Venezia' 15'nci seferini tamamladı

Costa Venezia’nın ana liman olarak İstanbul’a gelmesiyle çevre otellerin doluluk oranının arttığını da söyleyen Ay, "Yolcular İstanbul’a geldiğinde kişi başı ortalama 5 bin euro harcama yapıyor. Bir ayda 40 bin yolcuyu ana limanımız İstanbul’dan alıyoruz. Yani aylık 200 milyon euro ekonomiye doğrudan katkı sağlanıyor. Sadece bir gemimizin sağladığı katkı bu seviyede. Kruvaziyer gemi sayımızı üçe çıkarmayı hedefliyoruz. Limana gemi geldiğinde çevre otellerde doluluk oranı artıyor. Her hafta turumuzu yapıp tekrar Galataport’a geldiğimizde farklı bir gemi limana gelmiş gibi algılanıyor. Pasaport kontrolünde iyileştirmeler olabilir, limanda bazı eksiklikler var, gelen turistler ile iletişim konusunda eksikler var. İlk girişten başlayarak iletişimdeki eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor" dedi.