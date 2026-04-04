Dev derbi öncesinde Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında bu akşam Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber geldi.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışını yakından etkileyecek müsabakanın başlamasına saatler kala Ernest Muçi'den Trabzonspor'a kötü haber geldi.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan yıldız oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında kadroda olması beklenmiyor.
Sakatlığı nedeniyle takımla çalışamayan yıldız oyuncunun bu akşam oynanacak olan karşılaşmada riske edilmeyeceği öğrenildi.