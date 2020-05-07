Dev çekirgeler istilaya başladı BM üçüncü dalga için tarih verdi

Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etti. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. BM Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.