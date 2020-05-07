Dev çekirgeler istilaya başladı BM üçüncü dalga için tarih verdi
Dev çöl çekirgeleri Doğu Afrika'yı istila etmeye başlarken BM Milletler 400 kat daha fazla istilanın olacağı tarih açıkladı.
Milyarlarca çöl çekirgesi Doğu Afrika'yı istila etti. Son 70 yılın en büyük çekirge istilası son bir kaç aydır ikinci kez yaşanıyor. Yeni gelen çekirgeler bir öncekinden daha saldırganlar. BM Milletleri ise 3. dalga çekirge sürüsünün 400 kat daha fazla geleceğini açıkladı ve tarih verdi.
Geçtiğimiz aylarda çekirge sürüleri Afrika'yı istila etmiş ve tarım arazileri çok fazla zarar görmüştü. İkinci çekirge istilası 70 yılın en büyük istilası ve yeni gelen çekirgelerin bir öncekine göre dev büyüklükte.
Yeni gelen çekirgeler ilk gelen nesilden ürerken Birleşmiş Milletlere göre ikinci sürü ilk gelenlerin 20 katı büyüklüğünde ve daha saldırgan.
Bölge halihazırda açlık ve koronavirüsle mücadele ediyor. Etiyopya,Kenya ve Somali en çok etkilenen ülkeler. Çekirgeler Doğu Afrika'nın besin tedarik zincirini çok fazla tehdit ediyor.