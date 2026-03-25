Dev bankalar açıkladı! Altın ve gümüşün kaderi ne olacak?
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden şekillenirken, küresel yatırım kurumlarının tahminleri geniş bir aralığa yayıldı. Altın için 4.000 ile 6.500 dolar arasında değişen öngörüler dikkat çekiyor.
Altın ve gümüş, 2025 yılında yüksek değer artışı yaşarken, 2026’nın ilk aylarında da oynaklıklarla birlikte yükseliş sürdü.
Ancak 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail'in İran’a yönelik saldırıları, Orta Doğu'da karşılığın artmasına neden oldu. Metallerde de fiyatlamalarda dengeler oynadı. Savaşın başladığı günden buyana altın ve gümüş fiyatlarında dünyanın önde gelen yatırım kurumlarının öngörüleri ne oldu?
CİTİ ALTINDA NE BEKLİYOR?
Citi, savaşın başlamasının hemen ardından yayımladığı tahmininde mart sonu itibarıyla ons altında 5.000 dolarlık öngörüde bulundu. 2026 ikinci çeyrek için 4800 dolar olurken, üçüncü çeyrekte 4400 dolar tahmin edilirken, yıl sonunda 4200 dolar beklenti açıkladı. 2027 için de ilk iki çeyrekte 4000 dolar öngördü.
CİTİ GÜMÜŞTE NE BEKLİYOR?
Citi, ons gümüş için mart sonu 120 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 90 dolar, üçüncü çeyrekte 75 dolar, yıl sonunda 70 dolar beklenti açıklarken, 2027 ilk iki çeyrekte 60 dolar öngördü.