Dev bankadan kritik altın tahmini! 2026 için rekor rakam verdi

JP Morgan Private Bank'a göre altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi büyük ölçüde gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü merkez bankaları talebiyle önümüzdeki yıl ons başına 5000 dolardan daha yüksek olabilir. Alman devi Commerzbank da 2026 emtia raporunda dikkat çeken bir tahminde bulundu.
JP Morgan Private Bank’a göre, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkması bekleniyor . Bu yükselişin başlıca nedeni, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımları. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, verdiği bir röportajda, fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200 ila 5.300 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bu, metalin şu anda işlem gördüğü seviyeden yüzde 25’ten fazla daha yüksek olacak.
Alman devi Commerzbank da 2026 emtia raporunda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka 2025 yılında altındaki fırsatı kaçıranlara "üzülmeyin " diye uyardı. Alman bankacılık devi Commerzbank 2026'ya ilişkin altın beklentisini yükseltti. Banka, altının ons fiyatının 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 50 dolar, platin için bin 700 dolar ve paladyum için bin 400 dolar tahmini yaptı.
Sanayi metalleri için de beklentilerini yükselten Commerzbank, alüminyumun ton fiyatını 2 bin 900 dolar, bakırın ton fiyatını ise 10 bin 500 dolar olarak revize etti. Alman bankacılık devi Commerzbank ve JPMorgan, 2026'ya ilişkin altın beklentisini yükseltti.
Mevcut durumda 4 bin 100 dolar civarında işlem gören ons altının, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 58'lik bir artış kaydettiği biliniyor.
Bloomberg'in haberine göre Merkez bankalarından yapılan alımlar, politika yapıcıların bir değer saklama ve varlık çeşitlendirme arayışında olduğu son birkaç yıldır külçe altının sert yükselişinde kilit bir itici güç oldu. Fiyatlar, Ekim ayında 4.380 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştıktan sonra son haftalarda geriledi. Değerli metal bu yıl hala yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Wolf, özellikle gelişmekte olan piyasalarda birçok merkez bankası için “döviz rezervlerinin bir parçası olarak altının genel bir yüzde olarak hala nispeten düşük” olduğunu söyledi. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle alım hızının yavaşlayabileceğini belirterek, “Alımların hala arttığını görüyoruz.