Dev bankadan kritik altın tahmini! 2026 için rekor rakam verdi

ALMAN BANKASI'NIN ALTIN TAHMİNİ

Alman devi Commerzbank da 2026 emtia raporunda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka 2025 yılında altındaki fırsatı kaçıranlara "üzülmeyin " diye uyardı. Alman bankacılık devi Commerzbank 2026'ya ilişkin altın beklentisini yükseltti. Banka, altının ons fiyatının 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 50 dolar, platin için bin 700 dolar ve paladyum için bin 400 dolar tahmini yaptı.

Sanayi metalleri için de beklentilerini yükselten Commerzbank, alüminyumun ton fiyatını 2 bin 900 dolar, bakırın ton fiyatını ise 10 bin 500 dolar olarak revize etti. Alman bankacılık devi Commerzbank ve JPMorgan, 2026'ya ilişkin altın beklentisini yükseltti.